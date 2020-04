WHO: "Afrika wordt niet de proeftuin voor coronavaccins"

Dokter Muyembe begon over testen in Congo in de aanwezigheid van de Amerikaanse ambassadeur Mike Hammer. Mogelijk heeft hij Muyembe gevraagd of Congo geen kandidaat is om een Amerikaans vaccin te testen.

Dat is niet zo verrassend, want testen laten uitvoeren door dokter Muyembe betekent een grote kans op succes. Dat zegt ook Inge Van Cauwenberg van het Instituut voor Tropische geneeskunde in Antwerpen. Zij woont en werkt al vele jaren in Congo en werkt er nauw samen met dokter Muyembe.

“Hij geniet een zeer goede reputatie in de wetenschappelijke wereld en in de farma-industrie”, aldus Van Cauwenberg.

Dat bleek onlangs nog toen farmareus Johnson & Johnson (moederonderneming van Janssens Pharmaceutica) eerder dit jaar zijn ebolavaccin absoluut wilde testen in Congo - wat overigens ook gelukt is.