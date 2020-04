Reeks "wtFOCK" is "wtFOCKdown" om coronaboodschap bij jongeren over te brengen: personages filmen zelf thuis

De populaire jongerenreeks "wtFOCK" is na drie seizoenen terug. Het vierde deel heet deze keer wel "wtFOCKdown". De personages bevinden zich in volle coronacrisis en blijven dus ook in hun kot. ""wtFOCK" is sinds het begin real-life en real-time. Een verhaallijn die inspeelt op de actualiteit is een must", vertellen de makers. Zij beseffen dat jongeren een moeilijk te bereiken groep zijn op tv en verwerken de coronamaatregelen in "wtFOCKdown" om de boodschap over te brengen, zonder betuttelend over te komen.