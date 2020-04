Ziekenhuis Oost-Limburg dringend op zoek naar verpleegkundigen: “Iedereen met ervaring op intensieve is welkom”

Hoewel er steeds meer patiënten de ziekenhuizen mogen verlaten, was het voor Kimberly en haar collega’s een zeer druk weekend. “Het was heel heftig. Corona is een vies virus. Het ene moment kan je nog gewoon met een patiënt praten, en iets later zakken ze in mekaar en is het alle hens aan dek. We hebben 41 intensieve bedden, en 39 daarvan waren dit weekend bezet.”

Kimberly doet samen met het ZOL dus een oproep. “Verpleegkundigen die ervaring hebben met medicatiepompen en beademingstoestellen, en die al gewerkt hebben op kritieke diensten zoals intensieve zorgen of het operatiekwartier, kunnen zich aanmelden bij het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. Die mensen zijn meer dan welkom, want het is hier heel zwaar op dit moment.”