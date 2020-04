Zo’n 600 mensen beboet in Antwerpen afgelopen weekend voor schenden van coronamaatregelen

“Wij proberen begrip te tonen voor mensen die een frisse neus willen halen of met het gezin willen gaan wandelen of fietsen’, zegt Willem Migom van de Antwerpse politie. “Waar we niet tolerant voor zijn, zijn mensen die met meerdere personen de wagen nemen. Dat is enerzijds een nutteloze verplaatsing en anderzijds is dat ook een kleine samenscholing.”

Dit weekend werden in verschillende Antwerpse parken ook mensen beboet die picknicks organiseerden. “Dat is niet toegestaan en al zeker niet in groep”, aldus Migom. Ook verschillende barbecues onder vrienden werden stilgelegd en beboet.