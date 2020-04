De coronacrisis een Chinees complot? Zo herkent u een kettingmail met valse informatie

Het is inderdaad zo dat volgens de officiële cijfers “maar” acht mensen gestorven zijn aan het coronavirus in Peking, op 582 besmetting tot op vandaag. In Shanghai zes... als we tenminste de Chinese regering mogen geloven. De juiste oorzaak van die lage cijfers, is niet bekend. Mogelijk spelen de strenge quarantaineregels mee. De laatste dagen is er overigens sprake van een nieuwe stijging in het aantal besmettingen, voornamelijk door buitenlanders die via Peking het land in reisden.