Zulte Waregem verrast door drugsfeestje in huurappartement

In de Stormestraat in Waregem heeft de politie een lockdownfeestje in een flat stilgelegd. Twee personen moesten met een overdosis drugs naar het ziekenhuis. Het appartement wordt gehuurd door SV Zulte Waregem, maar de voetbalclub laat weten dat er geen spelers betrokken waren.

Er waren drie personen in het appartement. Twee werden plots onwel. De derde verwittigde een kennis die niet aanwezig was op het drugsfeestje. Die verwittigde de hulpdiensten. De brandweer moest de deur openen om bij de slachtoffers te kunnen.

Een van de drugsgebruikers was een tijdje in levensgevaar. De tweede moest maar even in het ziekenhuis blijven. De politie maakte een pv op voor drugsgebruik en een inbreuk tegen de coronamaatregelen.

In een mededeling laat Zulte Waregem weten dat de club het appartement huurt voor spelers. De voetbalclub benadrukt dat er geen spelers betrokken waren bij het drugsfeestje. Het appartement staat sinds enkele maanden leeg. Het is voor de club onduidelijk wat er gebeurd is en wie betrokken was. Zulte Waregem zal de zaak ook zelf onderzoeken.