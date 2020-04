Hulplijnen krijgen meer oproepen over familiaal geweld: "Blijf niet in uw kot als u in onveilige thuissituatie zit" 

Het is iets dat ook de hulplijnen 1712, waar slachtoffers of getuigen van geweld en misbruik naar kunnen bellen, en AWEL, de vroegere Kinder- en Jongerentelefoon, is opgevallen. Bij 1712 is er zelfs sprake van een enorme toename van het aantal oproepen over geweld: "Vorige week hadden we 70 procent meer oproepen in vergelijking met de eerste week toen de coronamaatregelen van kracht waren", zegt coördinator Wim Van de Voorde. "Die oproepen gingen over dubbel zoveel slachtoffers of mogelijke slachtoffers van geweld. En de meeste van die meldingen gingen ook nog eens over familiaal geweld. Dat is een breed begrip. We verstaan hieronder zowel kindermishandeling, partnergeweld als oudermishandeling."