Leen Dendievel uit Kortrijk over haar nieuw tv-programma Kinderwens

Actrice Leen Dendievel (36) heeft zelf geen kinderen. "En? Wanneer begin je eraan? Dat is de vraag die ik vaak hoorde toen ik ongeveer 30 jaar oud was", zegt ze tijdens een interview met Radio 2 West-Vlaanderen. "Ondertussen stelt niemand uit mijn familie of naaste omgeving nog die vraag. De pers stelt die vraag wel nog altijd. Dan antwoord ik dat ik pas aan kinderen begin als ik het voel. En voorlopig voel ik het nog altijd niet. Meestal vroeg de journalist dan ook nog waarom ik het niet voelde. Ja, dan begin je automatisch na te denken. Ik kwam tot de conclusie: waarom moet ik in godsnaam iets voelen? Waarom maken mensen kinderen? Zo is het idee ontstaan om er een programma rond te maken."

"Het programma vertrok eigenlijk vanuit verschillende vragen: waarom maken mensen kinderen? Wat is de noodzaak? Wat is de zin van een kind? Van waar komt de drang naar kinderen? Wat is de biologische klok? Ik ben dankzij die vragen in contact gekomen met mensen in allerlei situaties. Koppels die er bijvoorbeeld laat aan begonnen zijn of die er als vrouw en vrouw aan begonnen zijn. Ook adoptie en ivf-behandelingen komen in het programma aan bod."