Alarmkreet van assistentiewoningen: "Onze bewoners lijken tweederangsburgers"

Sommige serviceflats en assistentiewoningen hebben wel beschermende kledij omdat ze aan een woonzorgcentrum verbonden zijn. Bij Villa Assistentiewoningen uit Koksijde is dat niet zo. Maar ook daar verblijven senioren die zorg nodig hebben.

"Ons personeel probeert nu zo veilig mogelijk te werken met de middelen die er zijn", zegt directeur Dante Deleu. "Het is schrijnend, hoor. We moeten ons beredderen met mondmaskers die vrijwilligers gemaakt hebben. We krijgen geen professioneel beschermingsmateriaal."

Uiteindelijk is één van onze bestuurders erin geslaagd om mondmaskers te bestellen. Ze zijn wel duur maar hopelijk komen ze snel aan. Er komen tests voor woonzorgcentra maar ook daarop kunnen wij niet rekenen. Dat zorgt voor veel onzekerheid. Ons personeel loopt echt op de toppen van de tenen”, zucht directeur Dante Deleu.