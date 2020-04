Alle bewoners en medewerkers van zwaargetroffen woonzorgcentrum Westervier in Brugge worden getest op coronavirus

In het woonzorgcentrum Westervier zijn er al 39 coronabesmettingen vastgesteld. Er zijn ook al 10 mensen overleden aan de gevolgen van zo'n bemetting. "Vandaag komen de coronatesten aan", zegt directeur Dirk Lips van de woonzorgcentragroep Curando. "We gaan daarmee ook al onze medewerkers testen, want die kunnen op dit moment symptoomloos aan het werk zijn. Als dat zo is, dan dreigt er een tekort aan verzorgend personeel. Zo'n 20 à 30 zieke medewerkers kunnen we intern wel oplossen, maar als dat over meer mensen gaat, dan zullen we moeten kijken naar de lijst van vrijwilligers van Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V).