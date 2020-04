Antivervelingspakketjes voor 1.500 kansarme kinderen in Genk: "En of de jongens en meisjes er blij mee waren!"

Waar jeugdwelzijnswerk in normale omstandigheden al een uitdaging vormt, is het in tijden van corona vaak dweilen met de kraan open. Veel jonge mensen die doorgaans stoom kunnen aflaten in de jeugdhuizen van Gigos, zitten nu voortdurend binnen in een kleine woning zonder tuin. “Maar niets doen is geen optie”, zegt Hajar. “Met de tieners houden we contact via WhatsApp en bij de kleinsten verloopt de communicatie via de ouders. Fysiek contact is niet mogelijk, maar we proberen hen toch zoveel mogelijk te ondersteunen. Zo klopte ik net aan bij een alleenstaande moeder van vier kinderen, haar echtgenoot is nog maar net overleden. De dame heeft geen wagen of rijbewijs en gaf aan dat ze hulp zou willen bij het boodschappen doen. Dus we hebben afgesproken dat ik maandag met haar winkellijstje op pad ga. Dat ze durft aangeven dat ze een probleem heeft, is al heel knap. Veel mensen schamen zich helaas om hulp te vragen.”