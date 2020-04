Australische topkardinaal Pell is weer vrij: hoogste rechtbank vernietigt veroordeling kindermisbruik

Pell werd in maart vorig jaar veroordeeld tot zes jaar cel wegens seksueel misbruik van twee 13-jarige misdienaars, in een kathedraal in Melbourne, in de loop van de jaren 90. De voormalige aartsbisschop van Melbourne en Sydney was later ook schatbewaarder van het Vaticaan, de man die de centen beheerde. Zo stond hij ook bekend: als een bankier-bureaucraat, eerder dan als een spirituele voortrekker. Pell werd door zijn positie wel eens "de nummer 3 van het Vaticaan genoemd", al valt daarover te discussiëren.

De vrijspraak van Pell kwam als een verrassing, na drie jaar juridisch getouwtrek. Het hoogste gerechtsorgaan van het land oordeelde dat niet met zekerheid te zeggen valt dat de beschuldigingen kloppen. In wat de slachtoffers hebben verteld, ziet de rechtbank (zeven rechters oordeelden unaniem) onvolkomenheden en wazige plekken. Dat deed hen twijfelen aan de juistheid van de beschuldigingen. En zo ging Pell vrijuit.