AZ Herentals recycleert schorten 

Er is niet alleen een tekort aan mondmaskers, er is ook grote nood aan schorten. Want wie patiënten verzorgt die besmet zijn met het coronavirus, draagt een mondmasker, handschoenen en een schort om zich te beschermen. Omdat het moeilijker wordt om schorten geleverd te krijgen, is er een acuut tekort aan dat materiaal in de zorgsector. Het AZ Herentals heeft daarom een techniek bedacht om wegwerpschorten te hergebruiken.