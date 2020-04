Bakkers Mo en Abdel geven gratis brood en gebak aan mensen die het financieel moeilijk hebben

De broers voorzien wekelijks twee afhaalmomenten in hun drie winkels. “Wie een pakketje heeft besteld, kan dat woensdag en zondag om 16 uur afhalen”, verduidelijkt Abdel. “We vertrouwen de bellers op hun woord. We gaan ervan uit dat iedereen eerlijk is en dat de pakketjes terechtkomen bij mensen die effectief in moeilijke papieren zitten.”



Met hun initiatief willen Mo en Abdel nu ook andere bakkers inspireren. “Iedere bakker moet op het einde van de dag eten weggooien. Dat is zonde, zeker in deze moeilijke tijden. Hopelijk zet ons initiatief ook andere bakkers aan om hetzelfde te doen. Samen kunnen we dan echt een verschil maken.”