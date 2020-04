Rode Kruis roept genezen coronapatiënten op plasma te geven: nieuw redmiddel tegen Covid-19? Zes vragen en antwoorden

Als de therapie zou werken, zou dit niet alleen zieken kunnen helpen, maar dan zou plasma bijvoorbeeld ook preventief kunnen worden toegediend aan zorgverleners of risicogroepen. Want dankzij de antistoffen zouden ze tijdelijk immuun kunnen worden gemaakt, waardoor ze minder ernstig of zelfs helemaal niet ziek worden. Voor alle duidelijkheid: antistoffen uit iemand anders zijn plasma bieden slechts tijdelijke weerstand en kunnen een vaccin niet vervangen.

In verschillende andere landen lopen vergelijkbare studies met bloedplasma, en in China werden al veelbelovende resultaten bekendgemaakt, maar we mogen dus niet te hard van stapel lopen, zegt ook Philippe Vandekerckhove van Rode Kruis-Vlaanderen: "We moeten voorzichtig blijven en mogen geen voorbarige conclusies trekken. Maar als Rode Kruis-Vlaanderen helpen we hier graag aan mee."