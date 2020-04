Man die bomen in het centrum van Eeklo zomaar omzaagde, krijgt lichtere straf in beroep

Een man die in juli van vorig jaar een zestal bomen omzaagde in het centrum van Eeklo heeft in beroep een lichtere straf gekregen. Hij kreeg in eerste aanleg een celstraf van 2 maanden en een boete van 480 euro. Nu krijgt hij een werkstraf van 60 uur en voorwaardelijke boetes van 1.248 euro in totaal.