Chocoladebedrijf uit Komen trakteert tienduizenden kinderen uit jeugdinstellingen

Vandaag gingen de medewerkers van Libeert samen met de paashaas langs in "Ons Tehuis" in Ieper en in "De Zonnebloem" in Heule, bij Kortrijk. In "Ons Tehuis" verblijven kinderen van wie de ouders moeilijk voor hen kunnen zorgen. In "De Zonnebloem" wonen kinderen met een beperking. "We gaan in zo veel mogelijk instellingen met de paashaas langs, maar dat is niet overal mogelijk", zegt Lily Libeert, die mee het familiebedrijf runt. "De anderen instellingen sturen we een pakket via de post."

In totaal schenkt het bedrijf meer dan 35.000 chocoladefiguren weg. "Een tijd geleden kregen we een telefoontje van een jeugdinstelling uit Klerken", vertelt Lily Libeert. "Die instelling vroeg ons of we iets voor de kinderen daar konden doen. Bij het begin van de coronacrisis hebben de kinderen moeten kiezen of ze in de instelling wilden blijven of terug naar hun ouders wilden. Heel wat kinderen zijn gebleven, maar hebben nu al weken hun familie niet meer gezien. En dat gemis begint te wegen. We hebben dan met ons team beslist om niet enkel de kinderen in Klerken te helpen, maar ook andere jeugdinstellingen in Vlaanderen en Brussel te bellen om te horen of ze onze hulp konden gebruiken."