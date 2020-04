Niet overal even druk in de heropende containerparken

In de containerparken van IMOG Harelbeke was het kalm. De eerste twee uur waren gereserveerd voor 65-plussers, net om te vermijden dat inwoners van verschillende generaties elkaar zouden kruisen, want zo kan het coranavirus woekeren. Maar die regel was nog niet doorgedrongen tot de 65-plussers, want de schaarse bezoekers vanochtend waren duidelijk jonger dan 65. Harelbeke was helemaal klaar voor een overrompeling, met eenrichtingsverkeer in de straat van het containerpark en zelfs met bordjes die aanduiden hoelang je nog moet wachten. Maar voorlopig blijft de grote drukte daar uit.