Recyclageparken vandaag weer open... maar: "Kom alleen als het écht nodig is"

Door het coronavirus zijn er nog enkele praktische zaken waar je rekening mee moet houden. "Je kan geen asbest komen afgeven en betalen op het park zal ook niet gaan. Je krijgt een ticket mee naar huis waarop alle gegevens staan om thuis te kunnen betalen. Dat doen we om het risico op besmetting te verkleinen. Er is ook maar één bezoek per 14 dagen toegestaan." Wie naar het recyclagepark trekt voor bijvoorbeeld vuilzakken of compost is eraan voor de moeite want er wordt niets verkocht.