Verschillende Europese festivals gooien handdoek in de ring door corona, maar wat met ónze festivalzomer?

Een bijkomend probleem voor de festivals zit in dit tweede scenario, namelijk dat veel artiesten, vooral uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, zélf zouden beginnen te annuleren. Bands gaan zeer waarschijnlijk niet meer mogen, kunnen of willen reizen deze zomer, klinkt het in de sector. Veel tournees zijn al geannuleerd en een beperkt tourschema houdt vaak te veel financiële risico’s in. Wat blijft er dan nog over van een affiche?



Live Nation legde dit voorjaar de grote tournees in de VS al stil, zoals bijvoorbeeld die van Billie Eilish (normaal gezien op 19 juli bij ons in Sportpaleis). Pearl Jam begon door de corona-epidemie zelfs niet aan het Noord-Amerikaanse luik van zijn tournee. De kans dat die tournees de komende weken en maanden nog hervat worden, wordt elke dag kleiner. Taylor Swift (Werchter Boutique – 20 juni) en Paul McCartney (TW Classic – 21 juni) zagen hun concert in Glastonbury al geannuleerd worden. McCartney wordt op 18 juni trouwens 78, de kans dat hij nu - in deze omstandigheden - nog op tournee gaat, lijkt bijzonder klein.



Een mogelijk alternatief dat door de sector nog geopperd wordt, is het overschakelen naar een volledig Belgische line-up, onder het motto “support your local artists”. Er zijn geruchten dat sommige festivals met zo'n lokaal scenario rekening houden, maar al zeker voor Tomorrowland is dat geen optie.