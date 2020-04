Dreigt een machtsvacuüm in Londen door ziekte van premier Johnson? Anderen gingen hem voor

Hij was niet de uitzondering: president Franklin Roosevelt leidde de VS en de geallieerden vanuit een rolstoel naar de overwinning in de Tweede Wereldoorlog. In een tijd voor de televisie viel het niet zo op dat hij altijd zat en nooit rechtstond, ook niet tijdens de toppen met Churchill en Stalin in Jalta en Potsdam. In de Koude Oorlog in de jaren 50 was er wel tv, maar president en oorlogsheld Dwight Eisenhower kon een hartoperatie stilhouden.

Een laatste voorbeeld was de inzinking onder stress van de Israëlische stafchef Yitzhak Rabin in mei 1967, net voor de beslissende Zesdaagse Oorlog met Egypte, Jordanië en Syrië. Rabin kreeg toen zware medicatie en sliep toen meer dan 24 uur aan een stuk. Hij herstelde en Israël behaalde een zelden geziene overwinning in de oorlog enkele weken later. Rabin werd later een paar keer premier, maar werd in 1994 door een joodse terrorist doodgeschoten.