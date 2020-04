Politie vindt drugs verstopt achter babybedje in Antwerpen

Ook in de buurt van het Centraal Station merkte de politie twee personen op die zich verdacht gedroegen. De mannen stelden zich verdoken op en er vond een uitwisseling plaats. Eén van de twee gaf toe cannabis te hebben gekocht. De andere man had zo'n 900 euro cash bij zich. Tijdens een huiszoeking werd ook nog eens 120 gram cannabis in beslag genomen.

In Borgerhout tenslotte kon een drugsdealer op heterdaad betrapt worden. Hij had cocaïne en 1.550 euro op zak. De man is illegaal in het land en bleek al gezocht wegens een bevel tot gevangenneming voor ... drugshandel.