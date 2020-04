Eenmalige reünie van "The nanny", want "lachen is het beste medicijn"

Het was Peter Marc Jacobson, die meeschreef aan het script, die het verhaal in goede banen leidde. In de eerste aflevering komt verkoopster Fran Fine, pas in de steek gelaten door haar verloofde, terecht bij het huis van Maxwell Sheffield en wordt daar door butler Niles verkeerdelijk beschouwd als de nieuwe kinderjuf van Sheffields 3 kinderen. Tot ongenoegen van Sheffields zakenpartner C.C. Babcock weet Fran Fine het gezin te charmeren en mag ze blijven. Haar moeder Sylvia is alvast in de wolken met de nieuwe baas van haar dochter.