Er komt dan toch geen nieuw winkelcomplex in de Roeselaarse wijk Schiervelde

Het hele winkelcomplex zou 3.500 vierkante meter groot geweest zijn, met zo'n 200 parkeerplaatsen. Er zou een Jumbo-supermarkt gebouwd worden. Dat zou de eerste in West-Vlaanderen geweest zijn. Maar het komt er dus niet.

"Het protest is één van de redenen waarom we de vergunning weigeren", zegt schepen van Omgevingsvergunningen Tom Vandenkendelaere (CD&V). "Daarnaast staat zo'n winkelcomplex haaks op het kernversterkend beleid dat we willen voeren. Er zijn ook negatieve mobiliteitseffecten en de aanleg van de parking ligt niet in de lijn van het groenplan van onze stad."