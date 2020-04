Europese ministers van Financiën bereiken akkoord over economisch hulpplan van 540 miljard euro

Zoals altijd in Europa is het nieuwe plan dus een compromis. Het principe van coronabonds leek niet te pruimen voor de noordelijke landen, maar anderzijds was er het besef dat de EU enkel aan elkaar hangt door solidariteit en niets of weinig doen nu geen optie was om het vertrouwen in de Unie bij het publiek niet te ondermijnen. Toch heeft het dagen van overleg en touwtrekken gevergd vooraleer er een akkoord is. Of het volstaat, zal snel blijken.

Los daarvan trekt de Europese Commissie nog eens 15 miljard euro steun uit om de gezondheidszorg in armere landen te ondersteunen tegen de corona-epidemie. Het gaat vooral om landen in Afrika, maar ook staten in het Midden-Oosten, de westelijke Balkan, Armenië en Oekraïne en sommige landen in Latijns-Amerika en de Caraïben.