Geen paasvakantie voor de leraars van de tuinbouwschool in Melle: door corona moeten ze nu zelf opdraven om dieren en planten te verzorgen

Tijdens deze paasvakantie moeten de leerkrachten van de tuinbouwschool in Melle zelf de taken opnemen, die normaal door de leerlingen gebeuren. Die mogen door de coronamaatregelen niet naar school komen. Uitgerekend in deze periode is het extra druk, omdat er gezaaid en geplant moet worden. Ook de dieren hebben verzorging nodig.