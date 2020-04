"Wat als gezondheid botst met geld?": filosoof heeft vragen bij experts die België uit greep van corona moeten gidsen

Dat zulke experten worden opgeroepen in crisistijden, is een teken van "goed bestuur", vindt politiek filosoof en hoogleraar Stefan Rummens (KU Leuven). Maar Rummens schreef in 2016 een boek over "technocratie", waarin hij ook waarschuwt voor de gevaren van zo'n bestuur met experten. En die risico's loeren ook hier om de hoek.

Een eerste risico is een gebrek aan diversiteit. "Het valt op dat er bijvoorbeeld geen pedagogen in het team zitten", zegt Rummens. "Wat is de pedagogische impact als de scholen langer dicht blijven? Wat is de impact op het psychisch welzijn van de mensen? Ook dat aandachtspunt zie ik niet vertegenwoordigd in het panel", klinkt het. Al zegt de professor expliciet dat je niet alle belangen - bijvoorbeeld ook ecologische - kan opnemen.