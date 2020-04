Gemeenschapswachten in Mechelen volgen opleiding om dierenleed op te sporen

De 18 medewerkers van de gemeenschapswachten in Mechelen krijgen in juni een opleiding om dierenleed sneller te kunnen opsporen. Ook de politieagenten in de zone Mechelen-Willebroek zullen deze opleiding volgen. Concreet duurt de les drie uur. Het is de bedoeling dat ze dierenleed sneller kunnen herkennen en er daardoor ook sneller iets aan kunnen doen.

“Deze mensen zijn het vaakst op pad en zijn de ogen en oren van de stad”, zegt Mechels schepen voor dierenwelzijn Vicky Vanmarcke (Open VLD). “Een hond die de hele dag door blaft of jankt, kan zijn baasje missen, maar als er al vermoedens van buurtbewoners zijn dat er meer aan de hand is, dan kunnen die gemeenschapswachten dat onderzoeken. Door hen die opleiding aan te bieden, hopen we korter op de bal te kunnen spelen.”