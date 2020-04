Heropening 25 recyclageparken van Ecowerf verloopt vlot

Ecowerf baat 25 recyclageparken uit in het oosten van de provincie Vlaams-Brabant. De parken waren wegens de coronacrisis sinds 17 maart dicht. De dagen voor die sluiting was het bijzonder druk in de parken. Door de grote toeloop bestond er besmettingsgevaar voor de bezoekers en ook voor het personeel van de parken. De heropening vanmiddag verliep vlot. "Alles is zeer vlot verlopen, zonder te grote drukte en te lange files", zegt Jos Artois, de woordvoerder van Ecowerf.