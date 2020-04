Herstelhotels in Deinze en Gent bieden leegstaande bedden aan voor herstellende coronapatiënten

De opvang van coronapatiënten vraagt wel om extra maatregelen. “We hebben ons personeel in sneltempo bijgeschoold en hebben ondertussen voldoende beschermingsmateriaal gekregen”, aldus Stroobant. “De gasten die hier al zijn, blijven uiteraard volledig afgesloten van de gasten met het coronavirus. De twee groepen komen niet met elkaar in contact.”

Wel is het verblijf in de herstelhotels niet gratis, coronapatiënten betalen dezelfde prijs als andere gasten. “De prijs is 73 euro per dag maar daar zit een teruggave op via de mutualiteit. De teruggave hangt af van de mutualiteit, in totaal betaal je tussen de 35 en 50 euro per dag all-in.”