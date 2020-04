De kappers zijn al een tijdje dicht. En de gevolgen worden stilaan zichtbaar. Moeten we met z'n allen lijdzaam blijven afwachten en ons haar maar laten groeien? Of kunnen we ook zelf aan de slag? "Het Journaal" ging te rade bij twee kappers in de buurt van Roeselare. Bekijk hierboven de reportage mét deskundige tips.