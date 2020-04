Hoezo, 619 coronadoden "ineens" erbij in woonzorgcentra? "Telling is beetje een soep aan het worden"

In totaal zijn er in Vlaanderen tot nu toe 619 bewoners van woonzorgcentra vermoedelijk aan het coronavirus overleden, heeft Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) bekendgemaakt in het Vlaams Parlement.

Het is nog niet duidelijk of die 619 overlijdens opgenomen zijn in het totale aantal doden in ons land, dat nu op 2.035 staat. 241 overlijdens in woonzorgcentra zijn er wel in opgenomen, van de 378 andere weten we dat niet. Het is ook nog onduidelijk of die mensen in de centra zelf of in het ziekenhuis zijn overleden.

Na vragen van de oppositie gaf Beke toe dat er een onderrapportering is geweest, maar hij ontkent dat er sterfgevallen bewust onder de mat zijn geveegd. "Dit is een puur technische kwestie in de rapportage", zegt Steven Van Gucht in "De wereld vandaag" op Radio 1. "We hopen dat dit de komende dagen iets gestroomlijnder gaat lopen zodat het cijfer tijdig kan worden geüpdatet."