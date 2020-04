Kan je honden trainen om corona te ruiken? "Het is mogelijk, maar grote vragen bij gevoeligheid en hygiëne"

Het is niet de eerste keer dat het reukorgaan van honden wordt ingezet om ziektes op te sporen. Zo kunnen getrainde honden bijvoorbeeld verschillende vormen van kanker ruiken. Nu willen de London School of Hygiene and Tropical Medicine en de Universiteit van Durham onderzoeken of honden ook het coronavirus bij patiënten kunnen ruiken. "Het zou me verbazen indien een hond een duidelijk onderscheid kan maken tussen verschillende virussen", zegt viroloog Hans Nauwynck.