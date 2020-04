Kinderziekenhuis van Brussel vangt eerste volwassen coronapatiënt op

De bedden in het Kinderziekenhuis zijn natuurlijk kleiner, maar ook daar is een oplossing voor, zegt Dirk Thielens: “Daar hebben we natuurlijk speciaal voor opgelet. We hebben binnen onze intensive care een kleine, aparte afdeling van drie tot vier bedden die normaal bedoeld zijn voor pediatrische brandwondenpatiënten. Dat zijn gewone, grote bedden zoals voor volwassenen met aangepaste apparatuur. Dat is natuurlijk allemaal getest en gecheckt alvorens de patiënt over te brengen.”