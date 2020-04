Lady Gaga brengt wereldsterren en "Sesamstraat" samen voor de coronabenefiet "One world: together at home"

De COVID-19-benefiet, "One world: together at home" genaamd, is een initiatief van de Wereldgezondheidsorgani­satie (WHO) en Global Citizen, het actieplatform dat tegen 2030 de armoede de wereld uit wil helpen. Sinds het begin van de coronacrisis maakt Global ­Citizen "Together at home", een dagelijkse webcast met livemuziek die de adviezen van de WHO wereldwijd verspreidt. Lady Gaga steunt Global-Citizen en haalde met het platform al 35 miljoen dollar op om het verraderlijke coronavirus te bestrijden.