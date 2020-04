8 leden van Brusselse stadsbende die minderjarig meisje prostitueerden, vrijgelaten door onderzoeksrechter

“De verdachten zijn door de onderzoeksrechter vrijgelaten via handlichting”, zegt Avagian Ofelia, de advocaat van een van hen. “De raadkamer had eerder al beslist om twee van hen onder elektronisch toezicht te plaatsen, maar het parket was in beroep gegaan. Uiteindelijk werden acht verdachten vrijgelaten voor de zaak in beroep behandeld kon worden.

De vrijlating kwam er net nadat de overheid had opgeroepen om zoveel mogelijk gedetineerden uit de gevangenis te halen in het kader van de coronamaatregelen. Maar het is niet duidelijk of die oproep geleid heeft tot de vrijlating van de verdachten.