Gaat de laatstejaarsreis niet door? Dan maar virtueel op reis

"Normaal gezien zouden we nu in Griekenland zitten, maar in de plaats daarvan hebben we een profiel op Instagram gemaakt", vertelt Charlotte. "Daarop plaatsen we iedere dag dat we op reis zouden zijn een foto van de plek in Griekenland waar we naartoe zouden gaan die dag. Denk aan Thessaloniki, Olympia en het Orakel van Delphi. We photoshoppen de leerlingen er bij, alsof we er echt zijn geweest."

"Het is een leuke bezigheid en helpt ons om onze gedachten te verzetten. Iedere dag verzinnen we ook een verhaal bij die foto, over hoe die dag geweest en wat we meegemaakt zouden hebben", aldus Charlotte.

Als alles meezit en er in de zomervakantie weer gereisd kan worden, plannen de laatstejaars van het Sint-Jan-Berchmanscollege in Brussel om dan alsnog op reis te gaan naar Griekenland.