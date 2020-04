Correspondente Lia van Bekhoven: "Toestand is zorgwekkend, Boris Johnson op intensieve is extra onzekere factor"

Om iedereen toch ietwat gerust te stellen heeft de woordvoerder van Johnson bekendgemaakt dat de premier niet aan een beademingstoestel ligt en bij bewustzijn is. Met andere woorden: hij is niet in een kunstmatige coma gebracht. Toch rijzen in het Verenigd Koninkrijk heel wat vragen. De premier testte elf dagen geleden positief op corona, zat sindsdien in quarantaine en bleef doorwerken. Hij hamerde op de "milde" symptomen die hij had.

Het is dus ernstiger dan eerst gedacht, maar de woordvoerder van de premier was vanmiddag toch optimistisch. Volgens hem heeft de premier een goede nacht gehad. Hij krijgt zuurstof toegediend, maar zou geen hulp nodig hebben voor de ademhaling. Johnson ligt dus niet aan een of ander beademingsapparaat.

De woordvoerder zei ook dat Johnson in functie blijft als premier. Wel zal hij bij het nationale veiligheidscomité dat de strijd tegen de epidemie voert, voorlopig vervangen worden door minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab. Mocht die wegvallen, dan is minister van Financiën Rishi Sunak de volgende in de lijn. Een vervanger heeft echter beperkte invloed, zo zal hij geen ministers kunnen benoemen of ontslaan. De audiëntie bij koningin Elizabeth II valt weg, maar de vorstin wordt nauw op de hoogte gehouden via hoge ambtenaren. Over de procedure voor de Britse kernwapens, wil Londen niets kwijt. In principe kan enkel de premier de 120 operationele kernraketten op onderzeeërs laten lanceren.