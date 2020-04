Liveblog - Zorgkoepel: "Overheid heeft goeie bedoelingen met teststrategie woonzorgcentra, maar het is chaos"

Ahold Delhaize, het moederbedrijf van onder meer Delhaize, Albert Heijn en Bol.com, heeft zijn omzet flink de hoogte in zien gaan de voorbije weken. Het bedrijf schat dat het in het eerste kwartaal circa 15 procent meer omzet heeft geboekt.

Volledige cijfers geeft de Belgisch-Nederlandse supermarktgroep pas op 7 mei, maar nu al zijn er enkele cijfers over de omzet. En daaruit blijkt duidelijk het hamstereffect van de coronacrisis. Zowel in Europa (+10 procent) als in de VS (+14 procent) steeg de verkoop op vergelijkbare basis (zonder brandstoffen). Ook de winstmarges liggen hoger dan vorig jaar.

De cijfers voor maart wijzen op een duidelijk hamstereffect: in de Verenigde Staten verkocht de groep 34 procent meer. In Europa, waar het hamsteren al eind februari begon, steeg de omzet in maart met circa 16 procent.

Topman Frans Mullers wijst er wel op dat er toch onzekerheid bestaat. Het is te vroeg om te weten hoe de coronacrisis uiteindelijk zal uitdraaien voor het bedrijf. "Hoewel we hoger dan normale omzetgroei bleven ervaren eind maart, is er toegenomen onzekerheid over de verkopen doorheen het jaar", luidt het. De financiële outlook voor het jaar blijft dan ook onveranderd.