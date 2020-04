De lockdown in Wuhan is voorbij, de stad in China waar het coronavirus eind vorig jaar uitbrak

China, en zeker Wuhan, was in januari als epicentrum van het coronavirus, waarna het zich verspreidde in Europa, eerst en vooral in Noord-Italië. Al snel volgden Spanje, Frankrijk en Duitsland met talrijke besmettingen. In Duitsland vielen wel opvallend minder dodelijke slachtoffers aan de gevolgen van het virus.

Ondertussen heeft Europa qua aantal besmettingen China ingehaald en zijn de Verenigde Staten internationaal het nieuwe epicentrum van het virus. Met meer dan drie keer zoveel besmettingen als in China, doet geen enkel land het slechter. Ook de dodentol steeg in de VS de afgelopen weken spectaculair.