Lufthansa "intensiveert herstructurering Brussels Airlines" en doekt dochter Germanwings op

Daarom zou Lufthansa de capaciteit van de groep ook op termijn verlagen. Concreet heet het dat de "herstructurering van de Belgische dochter Brussels Airlines geïntensiveerd zal worden". Vorig jaar was een beslissing om Brussels Airlines onder te brengen in de lagekostendochter Eurowings, teruggedraaid. Of dat nu nog geldig blijft, is niet duidelijk.

Net tevoren had Lufthansa ook al laten weten dat een andere dochter Germanwings wordt opgedoekt. Dat is in feite niet zo heel nieuw, want sinds een crash enkele jaren geleden was Germanwings als merknaam toch al uitgevlakt.

Lufthansa zou ook de totale vloot van de groep inkrimpen. Zo zouden 40 van de 763 vliegtuigen van de hand worden gedaan. Dat geldt voor Lufthansa zelf, maar ook voor de dochterbedrijven. Op dit ogenblik zouden slechts 60 van die vliegtuigen actief zijn, vooral dan cargotoestellen. Opvallend is ook dat Lufthansa onder meer zes grote A380's of Super Jumbo's van Airbus buiten gebruik zou stellen.

Lufthansa is het Duitse moederbedrijf van onder meer Brussels Airlines, maar ook van Swiss, Austrian Airlines, en Air Dolomiti uit Italië.