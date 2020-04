Man en vrouw die spuwen naar politie opgepakt in Antwerpen en Schoten

Er zijn opnieuw twee mensen opgepakt omdat ze gespuwd hadden naar de politie. Eén in Schoten en iemand in Antwerpen. Een vrouw van 50 werd opgepakt tijdens een familieruzie thuis, aan de Brechtsebaan in Schoten. Ze wilde totaal niet meewerken, toen de politie langsging, en ze zei ook dat ze besmet was met het coronavirus. Toen ze werd opgesloten in de cel, spuwde ze in het gezicht van een agent. Die zit nu, op advies van zijn dokter, 14 dagen thuis in quarantaine, schrijft Gazet van Antwerpen. De vrouw werd onder strenge voorwaarden vrijgelaten. Ook in Antwerpen spuwde en hoestte een man naar de politie, toen die tussenbeide kwam bij een familieruzie met geweld. Ook hij zei dat hij besmet was met het coronavirus. De 45-jarige man werd aangehouden.