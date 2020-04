Mysterieuze gift van 80 tablets aan AZ Delta

Een elektrowinkel liet het ziekenhuis weten dat ze de 80 tablets moesten leveren in opdracht van iemand die anoniem wil blijven. De schenker wil dat de tablets gebruikt worden door patiënten om vlotter contact te kunnen maken met het thuisfront. Voordien hadden ze bij AZ Delta maar 1 of 2 tablets per afdeling. Daardoor was het soms lang wachten voor patiënten. Dat zal nu niet meer het geval zijn.

Kristien Beuselinck van het AZ Delta is blij met de gift. "Heel wat patiënten monteren helemaal op als ze een babbeltje kunnen doen met hun familie en naasten. Ook al is dat babbeltje dan virtueel. Dankzij deze gulle gift zullen patiënten dat nu veel meer kunnen doen. Dat maakt deze moeilijke situatie toch iets draaglijker."

Het ziekenhuis stuurde een bedanking naar de anonieme persoon via de elektrowinkel. Ook na de coronacrisis zullen de tablets nuttig blijven voor de patiënten. Zeker op het vlak van sociaal contact, educatie en tijdverdrijf.