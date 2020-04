Na online psychotherapie nu ook kinesitherapie via de webcam

Nadat heel wat sectoren stil zijn gevallen door de coronamaatregelen, zoeken steeds meer zelfstandigen naar een manier om toch aan het werk te kunnen blijven. Horecazaken die nu aan huis leveren, winkels die volledig inzetten op hun webshop, psychologen die via videoconferenties psychotherapie aanbieden en nu ook kinesisten die kinesitherapie online aanbieden.

Lien Steurs, kinesiste in Leuven, legt uit hoe dat werkt: "Er zijn verschillende soorten van kinesitherapie en het spreekt voor zich dat masseren vanop afstand niet mogelijk is. Andere zaken, zoals oefentherapie, gaan wel via een videocall met bijvoorbeeld Whatsapp of Skype. Ik doe de oefeningen voor en zij moeten die dan nadoen voor hun schermpje, waarbij ik er op let of ze die juist doen. Het gaan dan vooral om oefeningen voor bijvoorbeeld sportblessures. Mensen die last hebben van hun knieën, krijgen online oefeningen om hun benen krachtiger te maken. Zulke dingen werken perfect vanop afstand, als het internet mee wil, natuurlijk."