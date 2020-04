Nederlands oefenen via de webcam: "Tijdens de gesprekken vergeten we onze problemen"

"Ik ben zo gelukkig om na weken quarantaine eindelijk mijn Nederlands weer te oefenen. Heel dankbaar dat het het Huis van het Nederlands dit organiseert". Heleen is één van de cursisten die normaal wekelijks deelneemt aan de Babelut-conversatietafels in Brussel. Tijdens zo'n avond kunnen Brusselaars hun Nederlands oefenen.

Maar dat is door de coronacrisis niet meer mogelijk. Verantwoordelijke van het project Hans Bauters: "We wisten heel snel dat we iets wilden aanbieden. Maar hoe moesten we dat aanpakken, zo’n online conversatietafel die voor iedereen comfortabel is? Na wat opzoekwerk en een reeks testsessies waren we eruit. En onze praktische tips delen we nu met andere Brusselse organisaties die graag een online variant willen creëren op hun "fysieke" conversatietafels."