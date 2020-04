Nog strengere grenscontrole: "We gaan ook kleine wandel- en fietspaden in de gaten houden"

De Rechter snapt dat zijn inwoners willen genieten van het mooie weer en graag recreatieve uitstappen doen. "Maar we hebben hier toch genoeg groen in Stekene? En ook in Sint-Gillis-Waas en Beveren zijn mooie polders. Iedereen moet niet alleen in zijn kot blijven, maar ook in zijn eigen hof!"

"Je mag de grens alleen oversteken voor woon-werkverkeer, voor co-ouderschap of om hulpbehoevenden te helpen", somt de burgemeester nog eens op. "En we blijven natuurlijk ook nauwlettend in de gaten houden of de social distancing wel gerespecteerd wordt."