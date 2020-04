Ook aardbeien halen in Hoogstraten is geen essentiële verplaatsing

Hoogstraten is bekend in het binnen- en buitenland voor zijn aardbeien. Het seizoen is nu gestart. In de stad staan automaten met aardbeien en je kan ook bij telers rechtstreeks aardbeien kopen. Maar dat kan momenteel alleen als je in de buurt moet zijn. Want van ver naar Hoogstraten komen om aardbeien te kopen is geen essentiële verplaatsing.

"Als je nu toevallig in Hoogstraten werkt of er passeert om naar je werk te gaan of weer naar huis, dan is er uiteraard geen probleem", zegt Guy Müesen van de stad Hoogstraten. "Dan maak je er geen extra verplaatsing voor."

Natuurlijk gaan de aardbeien via de veilingen ook naar de winkels.