In deze crisistijden naar ongezonde snacks grijpen, is heel menselijk, maar er schuilt ook een gevaar in

We worden ook nu weer eens te meer gestuurd door onze biologische evolutie: we hebben een natuurlijke voorkeur voor zoete en/of vetrijke voedingsmiddelen. Niet voor niets dat we dit comfort food noemen. Jezelf nu snel even herprogrammeren lukt dus niet zo maar. Het zit helaas ingebakken in ons brein dat vaak een voorkeur heeft voor directe behoeftebevrediging: ik heb nu iets nodig. Voeding (en drank) liggen dan binnen handbereik. Ook oudere eetgewoontes komen vaak terug naar boven.

Het is een moeilijke periode trouwens voor veel mensen die kampen met een soort van verslaving, gelijk welke. Probeer daarom nét nu deze periode vast te grijpen om nieuwe gezonde gewoontes te implementeren. Ga een rondje joggen, maak die wandeling eindelijk eens, slaap meer, lees dat boek, ontdek andere zaken in je leven, zaken waar je vroeger geen tijd voor had of geen tijd voor kon vrijmaken.