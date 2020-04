Politici, samenwerken in zorgsector is mogelijk, keer niet meer terug naar conflictmodel van vroeger

Ik hoop dat de overheid begrijpt dat ze vandaag een historische kans krijgt om de gezondheidszorg in een nieuwe vorm te kneden en de financiering volgens een nieuwe logica te definiëren in plaats van verder te bouwen op de huidige "koterij" van onze "ziektehuizen". Ik hoop dat ze die kans grijpt, want het model van samenwerking dat ontstond in deze crisistijd, is een goede basis om ons "Belgisch zorgbedrijf" fundamenteel te hervormen.

De vraag die zich nu opdringt is of we daartoe ook de leiders hebben. Ik ben in blijde verwachting van een Nobele-Noa, Koele-Cloë, Vinnige-Vince of Sterke-Jack die deze visie van geïntegreerde samenwerking rond gezondheid in plaats van ziekte zal uitdragen. Want ze veronderstelt moeilijke keuzes en een garantie op géén herverkiezing.