Psychologen zouden chaos moeten structureren en mensen houvast bieden, maar dat lijken ze nu net niet te doen

Maar daarnaast staan al die mensen die straks weer zullen rechtveren. Die zichzelf en al die onheilsprofeten gaan verbazen. Wat daarin een erg belangrijke rol kan spelen is het feit dat dit, anders dan bv. de aanslag in Zaventem, ons allemaal en collectief overkomt. Wij zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Het is voor iedereen lastig.

Dat maakt, denk ik, dat de last makkelijker te delen is. Dat je, al is het via videocall, bij al je vrienden en familieleden herkenning kan vinden voor wat zo lastig is. Het geworstel met lege tijd, kinderen die niet meer naar school kunnen en aandacht opeisen, de rare sfeer in supermarkten, het gemis aan een ontspannen avond op café, de vakantieplannen die uitgesteld moeten worden, … Er zijn erg makkelijk lotgenoten te vinden.